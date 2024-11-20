委內瑞拉爭議選後4個月 美稱反對派龔薩雷茲當選人

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國今天表示，承認委內瑞拉反對派候選人龔薩雷茲為「總統當選人」，華府於選後4個月首度如此稱呼他。這次選舉引發爭議，宣稱勝選的現任總統馬杜洛遭控舞弊。

綜合法新社與路透社報導，目前正在巴西參加20國集團（G20）會議的美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）在社群平台X發文指出：「委內瑞拉人民7月28日的表態擲地有聲，使得龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）成為總統當選人。民主必須尊重選民意願。」

委內瑞拉當局怒批布林肯上述表態「荒謬」。

儘管美國總統拜登先前就說過龔薩雷茲贏得大選，這是華府首度以「總統當選人」稱呼他。

龔薩雷茲在X平台上感謝美國的承認，強調「這番表態讓我們國家的改變，以及我們今年7月28日一起完成的公民偉業更顯榮光」。

馬杜洛（Nicolas Maduro）聲稱在選舉中勝出，儘管面臨國內外巨大壓力，也不願公開詳細投票數據來支持其主張。

委內瑞拉外交部長希爾（Yvan Gil）在加密通訊軟體Telegram上回應布林肯這項宣示，稱之「委內瑞拉公敵」。

希爾提到，馬杜洛2018年連任遭到質疑時，華府隔年也曾力挺時任國會議長瓜伊多（Juan Guaido）為代理總統。

馬杜洛這次連任發生爭議，還面臨歐洲聯盟在內的全球批評聲浪，並在國內引發大規模抗議，造成28人喪生、近200人受傷，約有2400名抗議人士被捕，其中224人已經獲釋。

美國共和黨籍總統當選人川普將於明年1月20日重返白宮，華府於此刻承認龔薩雷茲。

川普已宣布將提名佛州聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）擔任國務卿，外界預期古巴移民之子的盧比歐將對委內瑞拉、尼加拉瓜和古巴的左翼政府採取更強硬立場。（譯者：張茗喧/核稿：何宏儒）1131120