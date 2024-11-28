川普大祭關稅 韓專家建議政府與美統一利害關係

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（中央社記者廖禹揚首爾28日專電）美國總統當選人川普揚言對3大貿易夥伴墨西哥、加拿大及中國加徵關稅，韓國政府召開緊急會議分析對韓企影響難免；專家則建議，政府應就對美投資相關品項出口要求免稅，找出可與美方統一利害關係的合作方案。

外媒報導，川普（Donald Trump）計劃在上任首日對加拿大和墨西哥銷美商品課徵25%關稅，並對中國商品加徵10%關稅，藉以施壓這3國遏阻非法毒品流入美國及移民非法跨境。

韓國總統辦公室27日立即就此召開緊急會議，由於許多韓企已經在墨西哥及加拿大設廠生產，若真加稅25%，對美出口勢必受到影響，其中也包括在墨西哥、加拿大生產零組件後出口至美國組裝的產品。

至於對中國加徵10%關稅，因韓國半導體、鋼鐵、汽車等業者目前在中國設廠多為因應當地市場需求，對美國出口量不大；反而是在中國因這項政策對美國出口減少，使用韓製中間材的產品需求可能會連帶受到影響，因此比起直接衝擊，作為第三方供應商角色的韓國企業將面臨更激烈競爭。

大韓商工會議所國際通商委員會今天也邀請經濟、業界專家、國會產業通商資源中小風險企業委員會幹事及外交統一委員會幹事參與會議，討論川普上任後韓美貿易關係的可能變化與韓國企業應對方案。

專家一致認為，川普近期的發言有必要仔細判別是否接受，區分出美國總統能獨自決定、以及不能決定的事項，再去擬定對策。西江大學政治外交系教授河相應指出，川普對拜登（Joe Biden）政府任內制定的晶片法案及「降低通膨法案」（IRA）態度確實不太友好，但法案是經國會通過，並非總統能任意更改，且受惠補貼地區多為共和黨支持州，廢除法案可能性不高。

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對外經濟政策研究院（KIEP）副研究委員金赫中（音譯）則強調雙方明確溝通的重要性，建議政府就韓國企業對美國投資上有助美國經濟發展的部分，要求川普政府將相關進口商品排除在普遍關稅課稅範圍外，並找出能與美國共同合作、創造統一利害關係的議題。

大韓商工會議所國際通商委員長李啟仁表示，川普若兌現所有政見，將使國際供應鏈產生相當大變化，「在川普上次任期時累積的經驗是企業的重要資產」，過去已成功透過擴大投資、強化出口多邊化等方式因應，不必過度擔心這次川普帶來的不確定性。（編輯：田瑞華）1131128