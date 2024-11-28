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歐盟批准大韓、韓亞航空合併案 估12月完成程序

2024/11/28 19:19
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（中央社記者廖禹揚首爾28日專電）韓國大韓航空表示，與韓亞航空合併案已完成歐盟提出的所有條件，今天獲歐盟執行委員會（European Commission）批准，並將結果通報美國司法部（DOJ），預估在年底前可完成所有合併程序。

大韓航空今天發布新聞稿說明，歐盟執委會今年2月有條件同意大韓與韓亞合併案，條件包括確保接手4條歐洲重複航線（巴黎、法蘭克福、巴塞隆納、羅馬）的新進業者穩定營運，以及出售韓亞航空貨運業務。

大韓航空已依此選定由韓國廉航德威航空接手4條歐洲業務，並提供飛機、空服員及維修保養服務等方面的支援；韓亞航空貨運業務則決定出售給仁川航空，滿足所有歐盟執委會要求條件。

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獲歐盟執委會批准後，大韓航空也向美國司法部通報這次結果，預計有助美國司法部批准此案，業界預期大韓航空有機會在今年底前完成所有合併程序。

大韓航空自2020年11月啟動與韓亞航空合併程序，依規定須向14個國家與地區提交合併申報，至今僅剩下美國尚未批准。待美國批准、完成合併程序後，大韓航空將成為世界前15大客運、前10大貨運航空公司。（編輯：田瑞華）1131128

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