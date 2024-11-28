泰警破獲史上最多詐騙設備案 牽涉中國犯罪分子

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（中央社記者呂欣憓曼谷28日專電）泰國警方近日在泰北清邁破獲史上數量最多的詐騙設備案，這些詐騙設備被販賣給其他的詐騙集團使用。泰國警方認為主謀是一名中國籍男子，不過這名男子正在逃亡中。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，中央調查局（Central Investigation Bureau）指揮官吉拉波（Jirabhop Bhuridej）昨天在一場記者會中指出，警方近日在清邁搜索了11處房子，查獲了642台使用者身分模組盒（Subscriber Identity Module box）、59張SIM卡、72台電腦、1455支手機以及47台讀卡機。

吉拉波表示，這是泰國警方破獲史上最多數量的詐騙設備案，警方逮捕了15個嫌疑犯包括2個泰國人、5個中國人和8個緬甸人。警方認為其中一名泰國女子吉拉潘（Jirapan Prakobkit）的中國籍丈夫，就是這個犯罪集團的首領，不過這名中國男子正在逃亡中。

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吉拉波指出，SIM盒用來製造假的社群軟體帳號，再賣給其他的詐騙集團，吉拉潘坦承這些設備都是中國籍的丈夫買的，而其他人是受僱留在這11處房屋內。

警方會搜索清邁這11處房屋，起源於今年中旬泰國警方在全國9個府、共14處地方執行搜索詐騙機房行動，進一步調查發現，吉拉潘在清邁的行動可疑，且牽涉到中國的犯罪分子，因此申請搜索令搜索清邁這11處房屋。（編輯：張芷瑄）1131128