以色列警告真主黨勿違反協議 否則招致猛烈戰火

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（中央社貝魯特28日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天警告黎巴嫩真主黨（Hezbollah）勿違反脆弱的停火協議，否則將面臨「猛烈戰爭」。

法新社報導，以色列軍方數小時前說，以軍空襲黎巴嫩南部一座真主黨存放中程火箭的武器設施，稱在此處「發現恐怖分子活動」。以軍稍早對所謂違反停火協議的人員開火。

經美國與法國斡旋的停火協議在昨天黎明前生效，尋求終止這場造成黎巴嫩數千人喪生、以黎兩國眾多民眾流離失所的戰爭，然而停火協議生效第2天就受到兩邊的壓力瀕臨破局。

尼坦雅胡在以色列電視台14頻道（Channel 14）訪問中說，萬一出現任何違反停火協議的情況，「我已指示（以色列軍隊）必要時發動猛烈戰爭」。

黎巴嫩南部拜薩里耶鎮（Baysariyeh）鎮長艾德（Nazih Eid）告訴法新社，薩里耶鎮有一處遭到空襲，「他們鎖定一處平民難以接近的森林地區」。

根據黎巴嫩國營的國家通訊社（NNA）報導，以方今天稍早對一座邊境村莊開火，造成2人受傷。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1131129