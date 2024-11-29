日本自衛隊校級代表團訪中 與共軍幹部交流

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本自衛隊代表團本月26日至12月4日訪問中國，參加與共軍中堅幹部對話的交流活動，行程包含造訪北京與天津等地的軍事設施，希望雙方的防衛當局能建立信任。

日本「朝日新聞」、「讀賣新聞」報導，這項交流為「日中佐官級交流活動」（佐官相當於他國校級），這次日本自衛隊代表團成員共13人，由海上幕僚監部1等海佐（相當於海軍司令部上校）長岡善成擔任團長。

這項交流的主辦單位日本智庫「笹川和平財團」從2001年起舉辦中日部隊交流活動，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後，今年5月睽違5年首度有共軍代表團訪問日本。

根據「笹川和平財團」的說明，自衛隊參訪團11月27日與中國人民解放軍軍事科學院的研究人員交換意見，關於對中強硬的美國總統當選人川普將再度執政，中方曾經就此提問「這對於日本的政策是否有變化」。

報導指出，日本與美國近年來持續強化國防合作，但中方也對於日本如何因應川普，表現高度關注。

日本TBS電視台報導，「笹川和平財團」指出，自衛隊已經造訪負責防衛北京的共軍陸軍部隊，以及空軍的特技飛行單位，之後也預計訪問四川與廣東等地。（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1131129