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英深信能與模里西斯敲定協議 確保軍事基地租約

2024/11/29 13:00
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（中央社倫敦/路易港28日綜合外電報導）儘管模里西斯新總理和英國右翼領袖都反對，英國政府仍有信心能與模里西斯敲定協議，確保印度洋狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）上的美英軍事基地計畫獲得批准。

路透社報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）希望敲定一項政治協議，將查哥斯群島（Chagos Archipelago）主權移交給模里西斯，同時確保主要島嶼狄耶戈加西亞島上美英軍事基地的99年租約。

但協議仍須獲得雙方批准，而自協議達成以來，模里西斯已由曾為反對派領袖的藍古蘭（Navin Ramgoolam）組成新政府。

藍古蘭曾在本月選舉前將這項協議形容為「背叛」，他在選舉後取代賈諾斯（Pravind Jugnauth）成為新總理，衍生一連串外交行動，促使英國國家安全顧問鮑爾（Jonathan Powell）飛往模里西斯。

一名官員說，鮑爾很快將前往美國華府討論上述協議和更廣泛的安全議題。

英國右翼政治人物法拉吉（Nigel Farage）是美國總統當選人川普的盟友，他本月曾說，即將上任的美國新政府將毫無保留地反對這項協議。

獲川普點名出任國務卿的盧比歐（Marco Rubio）曾說，這項協議將查哥斯群島讓給一個與中國結盟的國家，對美國安全構成「嚴重威脅」。美國長程轟炸機和軍艦都使用查哥斯群島上的戰略基地。

施凱爾今天在記者會上被問到是否同意法拉吉的言論時說：「查哥斯協議是能確保基地的良好協議。這符合美國和英國的關鍵利益。」

施凱爾的發言人稍早也說，施凱爾有信心能敲定協議。

英國外交大臣拉米（David Lammy）昨天說，他深信這項協議能順利通過，且美國情報機關、國務院、國防部和白宮全都樂見這項協議。

模里西斯在1960年代擺脫150年的英國殖民統治而獨立，但英國保留查哥斯群島的控制權，為了興建軍事基地，在1970年代迫使多達2000人遷徙。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1131129

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