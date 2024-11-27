英國擬立法提高買菸年齡限制 目標打造無菸世代

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（中央社倫敦26日綜合外電報導）英國國會議員今天投票支持一項領先世界的禁令，目的是提高年輕人購買香菸的年齡限制，逐步淘汰吸食菸草。

法新社報導，英國國會對此進行的首次投票中，415位議員贊成將法案推進下一階段立法程序，47位議員反對。

英國這項「菸草和電子菸法案」（Tobacco and Vapes Bill）將禁止2009年1月1日之後出生的人合法吸菸，逐步提高買菸的年齡限制。

政府表示，目標是打造英國第一批「無菸世代」。

紐西蘭先前撤銷所謂「世代禁菸令」計畫。這項計畫原本要遏止對2008年之後出生的人販售菸草。

英國此項立法類似上屆保守黨政府提出的法案，這項提案今年稍早因時任首相蘇納克（Rishi Sunak）舉行選舉而被擱置。

但蘇納克繼任者施凱爾（Keir Starmer）領導的工黨政府重新啟動這些提議，這是加強預防性健康措施，並緩解國民保健署（NHS）長期壓力的一環。

此案還賦予政府將室內吸菸禁令擴大到室外空間的權力，在英格蘭，包括兒童遊樂場、學校和醫院以外等室外空間都列入考慮禁菸範圍，但須經過協商。

法案也將對電子菸廣告和贊助祭出限制，並限制電子菸的口味、陳列和包裝，以降低對兒童和年輕人的吸引力。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1131127