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IPAC英國共同主席：為經濟成長向中國靠攏行不通

2024/11/28 11:28（11/28 11:46 更新）
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對中政策跨國議會聯盟（IPAC）近日與中國、香港海外異議人士合作，在國會下議院會議室舉行中國「白紙運動」2週年紀念活動，分別為保守黨及工黨籍國會議員的IPAC共同主席史密斯（右4）及成員索貝爾（右5）接受中央社採訪。中央社記者陳韻聿倫敦攝 113年11月28日
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）近日與中國、香港海外異議人士合作，在國會下議院會議室舉行中國「白紙運動」2週年紀念活動，分別為保守黨及工黨籍國會議員的IPAC共同主席史密斯（右4）及成員索貝爾（右5）接受中央社採訪。中央社記者陳韻聿倫敦攝 113年11月28日
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（中央社記者陳韻聿倫敦27日專電）對中政策跨國議會聯盟（IPAC）英國共同主席、前保守黨黨魁史密斯告訴中央社，他對現任工黨政府的對中政策走向深感憂心、向中國靠攏以促進英國經濟成長的願望「完全不會成真」。

史密斯（Iain Duncan Smith）說，中國濫用、破壞貿易規則，對本國產業實施違反世界貿易組織（WTO）規範的補貼，甚至強迫勞動，藉此壓低產品價格至正常水準以下，這些現象都顯示中共政權如何仗勢欺人、踐踏法律規章。

史密斯並批評英國外交單位會以「現實政治」（Realpolitik）之名，主張「不宜老是抱怨」中國的作為，但實際上，問題正是英國外交單位「抱怨得太少」。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）、外交大臣拉米（David Lammy）等指標性高階官員在表達對中國人權、香港情勢等議題的關切之餘，往往同時強調與中國在經貿投資領域合作的重要性。

外交部印太事務主責官員韋斯特（Catherine West）近日在倫敦一場智庫演說提到，英國無法在中國缺席的情況下，有效解決「淨零」、公共衛生及「貿易成長」等全球共同面臨的挑戰。韋斯特曾任英國維權組織「香港監察」（Hong Kong Watch）贊助人。

不過，工黨籍IPAC成員索貝爾（Alex Sobel）告訴中央社，各界有必要將貿易政策和對中貿易關係與人權、民主等議題區隔。

同時，他強調工黨政府對人權議題立場明確。他舉例，施凱爾18日在20國集團（G20）巴西峰會與中國國家主席習近平舉行場邊會談期間，曾提及人權、「黎智英案」等議題，但習近平顯然不願在鏡頭前公開進行相關討論，因為這觸及他個人和中國政府的「紅線」。

索貝爾說，外界因此難以得知雙方會談內容，但施凱爾近日在國會應詢時，明確表達他曾向中方提及人權、「黎智英案」等議題。施凱爾並表達英國不會為了貿易關係而在人權領域鬆手。

儘管如此，索貝爾指出，身為IPAC一員，他仍會向政府施壓對中國採取更強健作為，特別是在人權領域，以落實強而有力、但具建設性的國會監督。

根據G20英中會談當天現場媒體發布的影音紀錄，施凱爾開場提到，他欣見拉米10月訪問北京與中國外長王毅會談，討論英中各自關切的議題，包括人權、北京對英國國會議員施加的制裁、台灣、南海，以及英中具共同利益的香港。

施凱爾接著說，英方關切有消息指出，壹傳媒集團創辦人黎智英在獄中健康惡化。根據在場媒體事後報導，大約在提及黎智英時，中方官員突然起身，匆匆驅離媒體。

考量官方正式會談往往不會全程公開，但在各方事先議定的前提下，開場階段可發表時間不長的公開談話，G20英中會談當天在場媒體可能僅是較預定時間提早被要求離開。不過，中方官員的粗暴動作和強勢態度，已留下影音紀錄。

習近平16日在亞太經濟合作會議（APEC）祕魯峰會與美國總統拜登（Joe Biden）舉行場邊會談時曾聲稱，「台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的4條紅線，不容挑戰」。

IPAC以對北京立場強硬著稱，串聯近40個國家超過250位國會議員及區域議會議員，秘書處位於倫敦。

IPAC近日在國會下議院舉行2022年中國「白紙運動」紀念活動，史密斯和索貝爾出席並接受中央社採訪。（編輯：唐佩君）1131128

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）近日與中國、香港海外異議人士合作，在國會下議院會議室舉行2022年中國「白紙運動」紀念活動，現場展出繪畫、裝置藝術、字卡等，揭露中共暴政。中央社記者陳韻聿倫敦攝 113年11月28日
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）近日與中國、香港海外異議人士合作，在國會下議院會議室舉行2022年中國「白紙運動」紀念活動，現場展出繪畫、裝置藝術、字卡等，揭露中共暴政。中央社記者陳韻聿倫敦攝 113年11月28日
旅英中國異議團體China Deviants近日再度為2022年「白紙運動」等中國政治反抗行動發聲，地點在英國國會大廈。China Deviants2023年曾以政治反抗塗鴉，反制出現在東倫敦塗鴉聖地紅磚巷（Brick Lane）的「社會主義核心價值觀」塗鴉。中央社記者陳韻聿倫敦攝 113年11月28日
旅英中國異議團體China Deviants近日再度為2022年「白紙運動」等中國政治反抗行動發聲，地點在英國國會大廈。China Deviants2023年曾以政治反抗塗鴉，反制出現在東倫敦塗鴉聖地紅磚巷（Brick Lane）的「社會主義核心價值觀」塗鴉。中央社記者陳韻聿倫敦攝 113年11月28日
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