聯準會官員：對抗通膨之戰大致順利

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）3名美國聯邦準備理事會（Fed）官員今天表示，儘管近期通貨膨脹率上升，美國似乎仍朝著實現2%長期目標邁進，其中一名官員表示，目前支持本月再次降息。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行以來，聯準會持續調高利率至20年來高位以抑制通膨飆升之後，近幾個月開始拉低利率。

數據顯示，美國經濟目前相當健康，經濟成長強勁，失業率仍相對接近歷史低點。根據聯準會青睞的指標，10月通膨率為2.3%。

儘管目前通膨率接近2%，然而受到包括住房成本在內等多種因素影響，通膨率迄今尚未回落至目標，10月更是略有上升。

聯準會理事華勒（Christopher Waller）在華盛頓舉行的會議上表示，儘管通膨存在短期不確定性，數據仍顯示再次降息是本月的最佳行動方案。

他表示：「目前我傾向支持在12月會議上降息。」他說，許多人仍預期通膨率將在中期內降至聯準會2%目標。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）今天在紐約皇后區發表演說時也表示，目前通膨率已「接近」2%。

「貨幣政策仍處於限制性範圍內，以支持通膨可持續回落到我們的2%目標。」

聯邦準備銀行總裁波士蒂克（Raphael Bostic）則在今天發表的文章中表示，聯準會對抗通膨之戰進展順利，但他對最佳行動方案抱持更謹慎的態度。

「我認為，儘管路上崎嶇不平，通膨仍將朝著委員會2%的目標邁進。」

波士蒂克是聯準會利率決策委員會今年的投票成員。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1131203