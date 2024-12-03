白紗新娘慘遭酒駕奪命 肇事女子被判25年監禁

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（中央社南卡羅來納州查爾斯頓2日綜合外電報導）美國南卡羅來納州1對新人去年在婚禮結束搭車離開現場時，遭酒駕女子駕車衝撞，導致新郎重傷、新娘當場喪命。27歲肇事女子認罪後，今天遭法官重判25年有期徒刑。

美聯社報導，這起車禍發生在2023年。新郎賀勤森（Aric Hutchinson）在法庭上回憶他與新娘米勒（Samantha Miller）以夫妻身分共度的唯一一小段時光之際，忍不住悲傷落淚。

賀勤森說，「在我們搭乘的高爾夫球車上，她告訴我，她希望今晚永遠不會結束，我吻了她的額頭。然後，我記得的下一幕就是我在醫院裡醒來。」

警方表示，肇事女子科莫羅斯基（Jamie Lee Komoroski）2023年4月28日在多家酒吧喝酒後，在富力海灘（Folly Beach）附近限速40公里的狹小道路以105公里時速行駛，結果撞上正駛離婚禮現場的高爾夫球車。警方酒測後發現科莫羅斯基血液中的酒精濃度達到0.26%，是法定上限的3倍多。

意外降臨時，高爾夫球車被拋出91公尺外，享年34歲的新娘米勒還穿著白紗，新郎賀勤森則腦部受傷，另有多處骨折。

科莫羅斯基今天在南卡查爾斯頓郡（Charleston County）法院承認過失殺人與酒駕致死，以及另2項酒駕導致重傷的重罪，並遭法官傑佛森（Deadra Jefferson）判處最重的25年有期徒刑。

法院還判決，科莫羅斯基飲酒的3家酒吧、租車公司及保險公司共需賠償賀勤森86萬3000美元（約新台幣2811萬元）。

科莫羅斯基認罪後表示，她已了解自己有酒精成癮問題，同時太過自私，未考慮自身行為將如何影響他人。

她說，「我希望可以回到過去，消除這場可怕的悲劇，但我沒辦法。我的餘生每天都會為那晚的事故深感後悔。」（譯者：屈享平/核稿：施施）1131203