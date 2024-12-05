宏都拉斯治安動盪 調查指每26小時有1名女性遭殺害

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市4日專電）中美洲宏都拉斯治安敗壞，弱勢的女性更成為血腥暴力受害者。根據聯合國和宏都拉斯人權委員會（CONADEH）統計，該國平均約每26小時，就有1名女性遭到殺害。

宏都拉斯人權委員會指出，自2022年12月至2024年10月，期間共有超過640名女性不幸遭到殺害。人權委員會更批評，在宏都拉斯有95%的犯罪案件警方根本沒有處理，形同是放任暴力犯罪加諸在女性身上。

甚至根據該委員會統計，從2002年至2024年的22年間，有近8000名宏都拉斯女性因為暴力而喪生，約等於平均每天就有一名女性受害。

聯合國拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會（CEPAL）的最新報告，數字更為驚人。在接受調查的拉丁美洲及加勒比地區的27個國家中，在2023年有近4000名女性成為謀殺案的受害者，相當於該地區每天有11名女性，因為遭受暴力而死亡。

其中宏都拉斯每10萬名女性中，有7.2人遭到殺害，是該區女性謀殺案最多的國家。相比之下，瓜地馬拉的女性遭到謀殺的比例為0.5，是該區數字最低的國家之一。

拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會同時分析，這些血腥暴力不僅針對成年女性，青少年和女童也是受害的對象。其中令人憂心的，其中20%的受害女性是早婚或是童婚的情況，而60%以上的女性謀殺案凶手，是被害者的伴侶或是前伴侶，甚至是家庭成員。

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報告中並指出，在阿根廷、智利、哥斯大黎加和烏拉圭等國家，有30%的女性受害者在遭到殺害前已經報警或是尋求保護措施，但是因為有關單位的漠視和反應過慢，導致她們還是不幸遇害。此外，根深蒂固的傳統父權權力結構，也讓很多女性求助無門。

拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會也緊急呼籲各國政府，必須正視女性面對的暴力威脅，成立專責機構，建立並加強保護體系，避免女性成為永無止盡的暴力受害者。（編輯：田瑞華）1131205