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美最高法院審未成年跨性別醫療禁令 正反陣營攻防

2024/12/5 10:33（12/5 11:01 更新）
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美國最高法院4日審理田納西州禁止未成年接受跨性別醫療法，民眾意見兩極，有人持標語指「跨性別者的權益是人權」，有人呼籲「停止讓同志轉換性別」。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年12月5日
美國最高法院4日審理田納西州禁止未成年接受跨性別醫療法，民眾意見兩極，有人持標語指「跨性別者的權益是人權」，有人呼籲「停止讓同志轉換性別」。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年12月5日
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（中央社記者石秀娟華盛頓4日專電）美國有超過半數的州立法禁止未成年人接受跨性別醫療，最高法院今天審理田納西州的法律。媒體報導，最高法院傾向維持該禁令。這項議題高度爭議，支持、反對的民眾在場外各據一方表達意見。

田納西州在2023年通過立法，禁止醫療機構對18歲以下提供青春期阻斷劑（puberty blocker）和荷爾蒙療法。3名跨性別青少年和他們的父母、及一名醫生質疑這項法律違法憲法平等原則，向最高法院提出訴訟。

最高法院今天召開言詞辯論庭。美國總統拜登（Joe Biden）政府及多個醫學團體加入提案者，支持這項訴訟。美媒報導，9名大法官聽取雙方律師陳述、並提問，進行約3小時，最後決定在明年7月前做出裁定。

最高法院外一早就聚集數百民眾，支持田納西州禁令與反對者各據一方，偶有口角衝突。支持者持「孩子的健康很重要」、「幫忙孩子、不要傷害孩子」；反對者拿「捍衛跨性別青少年權益」、「做自己的自由」等標語，都試圖用最醒目的方式，表達立場。支持的一方也有同志團體，顯示該議題的高度爭議性。

根據美國非政府組織「人權戰線」（Human Rights Campaign）的統計，其他25個州近幾年也通過類似法律，最高法院的裁定將有重大影響。

一名母親Jen特地從中西部的密蘇里州來反對這項禁令。她手持「我的孩子不是政治棋子」的標語。她對中央社指出，跨性別青少年的醫療、護理應由他們的醫生、家人與他們自己共同決定，「立法不應干涉醫療診療室內的決策過程」。

Jen說，她兒子是跨性別者，今年18歲，他從7歲開始受益於青春期阻斷劑，現在正在接受賀爾蒙療程。他兒子現在對生活和未來充滿希望，這種醫療是安全的、有效的，並且能挽救生命，每個人都應有獲得這類醫療的權利。

這名母親說，這類療程成年人都可以使用，如果僅是限制跨性別青少年使用，這是一種歧視。她擔心最高法院如果支持田納西州的禁令，未來全國都可能禁止青少年接受跨性別醫療護理，這將是一場真正的悲劇。

艾絲美（Esmé）也反對田納西州的立法。她表示，該項立法以最高法院在2022年推翻憲法保障墮胎權（羅素韋德案）時所做的裁定、即「道布斯訴傑克森女性衛生組織案」（Dobbs v. Jackson Women's Health Organization）為基礎，也就是認定，政府有權介入個人的醫療選擇，這應是個人與醫生間的決定。

艾絲美說，如果最高法院裁定該項法律合憲，將會帶來深遠影響。現在是針對跨性別未成年人、接下來會針對同志團體、需要賀爾蒙激素來保持健康的更年期女性、需要體外人工受精（IVF）來生育子女的家庭，「這份清單會越來越長」，這項裁決影響的不僅僅是少數群體，而是每個人的醫療權利。

民眾楊靜玲說，跨性別者也是社會的成員，應有受憲法保障的權利。共和黨政府將上任，他們的權利正面臨嚴重威脅，「我們需要為他們發聲」。

支持田納西州立法的一方，除了傳統的保守派右翼人士，也包括同志團體，其中之一是美國LGB聯盟（LGB Alliance USA）。該聯盟是專注促進同性戀與雙性戀權益的組織，主張同性戀與雙性戀的權益與跨性別族群不同。

該聯盟的共同主席西薇雅（Sylvia）說，讓未成年人接受跨性別醫療，就類似數十年前意圖矯正同志性向的轉化治療（Conversion Therapy）。

西薇雅說，在孩童時期被認為行為不符合社會的性別規範者，如果青春期能順其自然地長大，可能會成為男同志或女同志，也能學會接受、喜歡自己的身體。如果青春期受到干擾，接受跨性別醫療，目的是為符合社會接受的性別樣貌，也會對他們帶來負面影響，例如會感到羞恥或被孤立，或發展出性別焦慮。

男同志克里斯（Chris）在講台演說指出，同性戀、雙性戀群體長久以來對涉及跨性別兒童的議題保持沉默，現在應大聲反對「轉化治療2.0」。

「我們的社群曾堅決拒絕原始的轉化療法，我們現在應該拒絕激進份子、逐利的醫療產業推動（轉化治療2.0）的企圖，」克里斯說。「同性戀本來就很好，我們不需要被改變。事實上，所有的孩子都很完美，就像上帝創造他們時一樣」。

克里斯說，讓孩子自己成長，他們可能會成為快樂的同性戀成年人，如果告訴孩子們，他們生錯了身體，只會導致孩子受苦，「讓孩子們自己成長吧！」

共和黨極右保守派、喬治亞州聯邦眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）說，她已經提出「保護兒童純真法案」（Protect Children's Innocence Act），法案將明定，對兒童進行跨性別醫療者將被視為重罪，「這項法案必須通過」。

格林說，在孩子還沒到可以投票、服役的年齡之前，都不應該用任何賀爾蒙激素或進行變性手術來摧毀自己的身體，這種行為荒謬至極，完全是左派的謊言。上帝創造男女，是上帝的意旨，支持未成年人接受跨性別醫療是「撒旦的謊言」。

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綜合美媒報導，這是最高法院首次審理這類議題。在9名大法官中，有6名保守派，3名自由派。在言詞辯論庭中，5名保守派大法官多次質疑提案家庭、律師的論點，1名保守派大法官全程沒有發言，3名自由派反對田納西州的禁令。

美國有線電視新聞網CNN報導，保守派的首席大法官羅伯茲（John Roberts）說，這類問題應由州的立法機構決定，而非法院，「憲法將這個問題留給人民的代表，而不是9個人（大法官），且其中沒有一位是醫生」。（編輯：田瑞華）1131205

美國最高法院4日審理田納西州禁止未成年接受跨性別醫療法，一名母親手持支持跨性別權益的標語。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年12月5日
美國最高法院4日審理田納西州禁止未成年接受跨性別醫療法，一名母親手持支持跨性別權益的標語。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年12月5日
美國最高法院4日審理田納西州禁止未成年接受跨性別醫療法，反對這項禁令的民眾帶小朋友參與集會。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年12月5日
美國最高法院4日審理田納西州禁止未成年接受跨性別醫療法，反對這項禁令的民眾帶小朋友參與集會。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年12月5日
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