古巴2個月內第3度全國大停電 電廠人員力拚復電

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（中央社哈瓦那4日綜合外電報導）飽受美國經濟制裁的島國古巴，國內最大發電廠再次故障停機，導致該國發生2個月以來第3次全國大停電，目前故障雖已排除，但許多地區仍無電可用，相關單位正在努力復電。

法新社報導，古巴中部吉特拉斯（Guiteras）火力發電廠助理技術長卡斯塔尼達（Roman Perez Castaneda）表示，故障雖已排除，但全國大部分地區仍然處於停電狀態。

古巴官媒引述卡斯塔尼達說法指出，吉特拉斯電廠有望於當地時間明晚8時恢復供電。

根據當局說法，古巴約有22%人口和設施、尤其是醫院，都能透過全國電網以外的其他發電設備取得電力，其餘民眾則完全無電可用。

由共產黨執政、擁有約1000萬人口的古巴，正努力從前2次颶風造成的影響中重新振作，卻反覆遭受停電與嚴峻的經濟危機衝擊。古巴於2個月內發生第3次全國大停電可謂禍不單行，無疑再次重創當地。

古巴能源部試圖淡化這次停電的嚴重性，並在社群媒體X上指出，「大部分」電力系統預計於今天結束前恢復運轉。

能源部長李威（Vicente de la O Levy）也在X上發文指出，安東尼奧吉特拉斯（Antonio Guiteras）電廠停機，事發當下其他正常運轉的電廠並未受損。

古巴首都哈瓦那（Havana）今天關閉學校並且暫停非必要的政府服務，這些司空見慣的場景日益引發古巴民眾不滿。（譯者：張茗喧/核稿：洪啓原）1131205