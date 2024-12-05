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觀察組織：敘利亞政府軍力阻反抗軍推進中部城市

2024/12/5 19:33
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（中央社敘利亞哈瑪5日綜合外電報導）追蹤敘利亞內戰進展的團體指出，敘利亞政府軍今天在中部城市哈瑪（Hama）外圍地區陷入激戰，試圖阻止伊斯蘭主義分子主導的反抗軍推進。

法新社報導，戰爭觀察團體「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，到昨晚為止，反抗軍武裝分子已「從3個方向包圍哈瑪市」。

總部設在英國的敘利亞人權瞭望台組織指出，「反抗軍和政府軍在夜間發生暴力衝突」，特別是在哈瑪以北的賈巴爾柴恩阿比丁（Jabal Zayn al-Abidin）地區。

敘利亞人權瞭望台組織的主任拉曼（Rami Abdel Rahman）表示，政府軍正在「激烈抵抗，並試圖阻止反抗軍推進」。

哈瑪對敘利亞政府軍而言具有重要戰略意義，因為這是保護該國首都大馬士革（Damascus）的緩衝區。

在這場衝突發生之前，伊斯蘭主義分子領導的反抗軍發動閃電攻勢，短短幾天內就從敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的控制下奪取重要領土，包括敘利亞第2大城阿勒坡（Aleppo）。

敘利亞人權瞭望台組織還說，敘利亞自上週爆發暴力事件以來，已造成704人喪生，死者包含110個平民，其他大多是戰鬥人員。（譯者：林沂鋒/核稿：洪啓原）1131205

洪啓原
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