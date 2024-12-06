傳指揮官禁休 韓國軍隊人權中心懷疑2度戒嚴

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（中央社首爾6日綜合外電報導）「韓國時報」（The Korea Times）報導，韓國軍隊人權中心聲稱有證據顯示當局準備再度戒嚴，有些部隊限制指揮官休假，包括連長以上的軍人，預計8日前可能有緊急召回命令。

韓國國會預計明天表決總統尹錫悅的彈劾動議。

韓國軍隊人權中心（Center for Military Human Rights Korea）今天在記者會上說：「多個陸軍部隊在12月4日上午11時到12時期間根據上級指示發令，維持所有人員正常排休政策，同時增加限制休假的指令直到12月8日，為可能緊急召回指揮官做準備。」

這個組織形容此舉是「非常令人不安的跡象」，懷疑這些事態發展指出他們正為第2次戒嚴做準備。

韓國軍隊人權中心指出，「在野黨在12月4日上午10時宣布，將在12月7日晚上7時的全體會議上處理彈劾動議」，並說「休假限制期是在彈劾動議預定表決後的隔天結束，令人有充分理由懷疑」。

韓國軍隊人權中心也強調，有消息指出多個陸軍單位正在實施休假限制，有些單位還禁止駐地軍官外出，並在單位門口進行徹底車輛安全檢查。

這個組織還說：「與此同時，海軍和空軍已經確認不會維持緊急狀態。」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1131206