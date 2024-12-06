世銀獲資金總規模逾3兆 提供窮國貸款與補助

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）世界銀行今天宣布已募集近240億美元，這筆資金可望發揮4倍槓桿效果，帶來創紀錄資金規模約1000億美元（約新台幣3兆2400億元），將為全球貧窮國家提供優惠貸款與補助。

世界銀行（World Bank）發言人告訴法新社，捐助國承諾對世銀優惠貸款機構國際發展協會（International Development Association，IDA）挹注237億美元，較3年前上一輪募資中承諾的235億美元略增。

世銀若以這筆資金向金融市場貸款，將能發揮約4倍的槓桿效果，進而釋出約1000億美元，可承作新貸款和補助，預計高於2021年的930億美元。

世銀發表聲明說：「這次IDA21資金挹注取得歷史性成功，我們認為這是捐助國和客戶投下的信任票與支持。」

世銀總裁彭安杰（Ajay Banga）另外發表聲明說，「這次募集的資金將用來支持最需要的78國」，他指的是符合取得IDA支援資格的開發中國家。

彭安杰還說，這有益於提供「資源投資在健康、教育、基礎建設以及氣候韌性等方面」，也有助於穩定經濟和提供就業機會。（譯者：洪啓原/核稿：劉淑琴）1131206