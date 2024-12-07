撤換美防長人選傳聞滿天飛 川普重申挺赫格塞斯

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天重申支持由赫格塞斯（Pete Hegseth）出任國防部長，稱他有「魅力」、是個學經歷俱佳的「勝利者」。赫格塞斯的人事案正因行為不當的指控而遇阻。

路透社報導，44歲的赫格塞斯曾加入陸軍國民兵（Army National Guard），也曾擔任福斯新聞（Fox News）節目主持人，他矢言繼續為國防部長一職而奮戰，過去一週忙著與美國聯邦參議員會面，因為有些重要參議員坦言尚未準備好支持他。

川普在社群媒體平台寫道：「赫格塞斯做得很好。他的支持強大且深厚…他會是個了不起、活力充沛的國防部長，以魅力和技能來領導。彼得（赫格塞斯名）是個勝利者，什麼都改變不了這一點！」

川普今天稍晚接受美國國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目訪問時，承認「大家有點擔心」赫格塞斯的提名，但他有信心參議院會同意。

根據專訪節錄，川普表示：「他是個學經歷俱佳的年輕小夥子。他其實曾就讀於普林斯頓大學和哈佛大學。他在兩所學校的表現都很好。但他熱愛軍隊，我想大家正開始看到這一點。」這段專訪由NBC記者維爾克（Kristen Welker）主持，完整內容將於本月8日播出。

川普還在訪談中說：「有很多參議員打電話給我，說他很棒。」這是川普自上月再次贏得總統大選以來，第一次接受大型電視頻道專訪。

但當川普被問到是否有參議員向他保證赫格塞斯的人事案會通過時，川普回答「沒有」。

消息人士本週稍早告訴路透社，川普已在考慮提名其他人選，包括佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）、參議員恩斯特（Joni Ernst）和聯邦眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）。但川普已提名瓦爾茲出任國家安全顧問。

赫格塞斯因缺乏領導130萬名現役軍人和近100萬名文職人員所需的管理經驗而受到批評。

此外，加州警方報告顯示，一名女子於2017年指控赫格塞斯涉嫌性侵害。赫格塞斯從未被起訴，也否認有任何不當作為。

赫格塞斯還面臨酗酒的指控。他本月4日告訴天狼星XM（Sirius XM）廣播電台，他「從來沒有酗酒問題」。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1131207