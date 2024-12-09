本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
敘利亞阿塞德政權垮台 分析：西方經濟制裁、石油命脈被斷成致命傷
首頁 / 國際

與王室爭權 東加首相突請辭

2024/12/9 13:47（12/9 14:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
太平洋國家東加首相索瓦蘭尼。（路透社）
太平洋國家東加首相索瓦蘭尼。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東加首都努瓜婁發9日綜合外電報導）太平洋國家東加首相索瓦蘭尼（Siaosi Sovaleni）辦公室和國會官員表示，索瓦蘭尼與王室爭權後，今天突然請辭。

路透社援引東加媒體報導，索瓦蘭尼告訴國會：「我會依照憲法，立刻辭職。」

國會官員胡方加（Rhonda Hufanga）告訴法新社：「是的，首相已經辭職，我們不確定接下來會發生什麼。」

索瓦蘭尼在議員們進行不信任投票決定他的未來之前告訴國會，他將辭去職務。

目前不清楚誰會取代自2021年以來擔任首相的索瓦蘭尼，但不信任投票是由他的政敵、老牌政治家艾克 （Aisake Eke）主導。

法新社向首相辦公室確認索瓦蘭尼辭職一事，發言人說：「是真的。」

東加19世紀末開始實行君主立憲制，儘管王室成員慢慢放棄部分權力，國王和貴族仍具有相當大的影響力。

今年稍早，索瓦蘭尼與國王杜包六世（King Tupou VI）發生衝突，杜包六世揚言撤回他的「信任和同意」後，索瓦蘭尼被迫放棄武裝部隊職務。

索瓦蘭尼起初援引此舉違憲的法律建議，拒絕聽從杜包六世要求，但在國會激烈辯論，還被控侮辱國王，逼得他出面否認後，索瓦蘭尼最終做出讓步。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1131209

#國會
#東加
#法新社
#路透社
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.105
更多編輯台推薦新聞：