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美國聯合健保執行長遭槍擊身亡 涉案男子賓州被捕

2024/12/10 07:17（12/10 07:30 更新）
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（中央社紐約9日綜合外電報導）美國聯合健康保險公司保險部執行長湯普森4日在紐約市遭人當街開槍身亡，紐約市警方指出，疑似涉案的26歲男子曼吉昂今天在賓州阿爾圖那市被捕，目前正接受警方訊問。

美聯社報導，曼吉昂（Luigi Mangione）持有一把槍，據信就是湯普森（Brian Thompson）槍殺案中的犯案槍枝。

紐約市警察局局長提許（Jessica Tisch）於記者會表示，警方接獲線報，曼吉昂在賓州阿爾圖那（Altoona）的一間麥當勞用餐，之後他就被拘捕。

紐約市警察局探長肯尼（Joseph Kenny）於記者會指出，曼吉昂在馬里蘭州出生長大，並與舊金山有關連，他最後已知的地址是夏威夷檀香山（Honolulu）。

聯合健康保險公司（UnitedHealthcare）保險部執行長湯普森4日上午6時45分左右，在紐約曼哈頓（Manhattan）遭人當街槍殺。（譯者：陳彥鈞/核稿：張曉雯）1131210

#美聯社
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#湯普森
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