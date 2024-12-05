美國聯合健康保險執行長遭槍殺 警追捕在逃槍手

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（中央社紐約4日綜合外電報導）美國聯合健康保險公司（UnitedHealthcare）執行長湯普森今天在紐約市希爾頓飯店外遭一名蒙面歹徒槍殺，顯然是有針對性的攻擊。槍手隨後騎自行車逃逸，全市警力展開追捕。

法新社和路透社報導，警方表示，現年50歲的湯普森（Brian Thompson）原訂出席年度投資人會議，於清晨6時45分在希爾頓飯店（Hilton）外遭槍擊身亡。槍手連開數槍後，騎著租來的自行車朝中央公園（Central Park）方向逃逸。

湯普森隨後被緊急送往附近醫院，但宣告不治。警方表示，槍手仍在逃，他們正在調查作案動機。犯嫌戴著口罩，背著灰色背包，先徒步逃離現場，隨後騎上一輛電動自行車，駛入中央公園。

警方公布監視器影像顯示槍手持槍，身穿連帽上衣。偵查人員懸賞1萬美元（約新台幣32萬元）尋求線索抓捕該男子。

監視器拍下槍手身影。（路透社）

探長肯尼（Joseph Kenny）在記者會上表示：「目前尚不清楚這起謀殺案動機，但根據現有證據，受害者顯然是被特意鎖定的。不過，目前我們還不清楚原因。」

美國聯合健康保險公司是美國價值數兆美元規模的醫療保健市場中的主要企業，除了提供職場保險外，還管理由各州預算資助的大型醫療計畫，像是為老年人和低收入戶提供的聯邦醫療保險（Medicare）和聯邦醫療補助（Medicaid）。

美國財經媒體CNBC報導，知情人士指稱，犯嫌據描述使用帶有消音器的槍枝。

肯尼未確認有關使用消音器的報導，他表示這將是調查的一部分，但他確認在現場找到一支手機。他還表示，湯普森顯然沒有任何保安人員隨行。

湯普森的妻子包雷特（Paulette）告訴國家廣播公司新聞網（NBC News），湯普森曾受過一些威脅，但她並不清楚具體內容。

根據國家廣播公司新聞網報導，包雷特說：「基本上，我不太清楚，可能是保險方面的問題？」她似乎暗示可能與保險有關的動機。「我不清楚具體細節，只知道他曾說有些人威脅過他。」（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1131205