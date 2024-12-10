槍殺美醫保巨頭CEO涉案人 望族出身且為學霸

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（中央社賓州阿爾圖那9日綜合外電報導）美國聯合健康保險公司執行長湯普森4日在紐約市當街遭槍殺身亡，疑涉案的26歲男子曼吉昂今天被捕。初步清查曼吉昂是名出身望族的理科學霸，卻有反體制的暴力思維。

聯合健保公司（UnitedHealthcare）執行長湯普森（Brian Thompson）4日遇害，警方認定全案是歹徒鎖定身分的針對性狙殺。案發後美國警方展開大搜捕，9日在賓州中部小鎮阿爾圖那（Altoona）一間不起眼的麥當勞逮捕26歲男子曼吉昂（Luigi Mangione），當時店內員工見孤身坐著的曼吉昂有點眼熟，因而報案。

警方從曼吉昂的背包搜出一把手槍、一支滅音器、7發9公厘制式子彈、多張偽造身分證與一本美國護照。槍械本身與滅音器都是3D列印製成。

華盛頓郵報指出，曼吉昂被控包含無照持有槍械、持有犯罪工具在內5項犯行。CNBC新聞網指出，賓州承審的法院拒絕交保，曼吉昂遭羈押。

警詢筆錄顯示，警方獲報一間麥當勞出現一名與上週湯普森槍殺案通緝對象很像的男子後趕往，發現曼吉昂戴著藍色醫用口罩盯著桌上筆電。警員要他脫下口罩後，一眼認出他就是通緝畫面上的人，當警方問他最近是否在紐約時，曼吉昂「變得安靜並開始顫抖」。

華爾街日報指出，警方案發後即研判湯普森被殺案是一起精心策劃的攻擊事件，由於美國社會中低層對聯合健保公司詬病已久，槍擊犯嫌被一些人看作行俠仗義。然而初步清查，曼吉昂出自常春藤名校和富裕家庭，卻帶有反資本主義傾向，這可能是導致犯案的因素。

檢視曼吉昂的閱讀習慣發現，某種程度上他已將實踐主義的概念轉為暴力解決。今年1月他一項書評內容令人不寒而慄，寫道「我在網上看到個很有趣的觀點：當所有其他形式溝通都失敗時，暴力就成為生存的必要手段...這不是恐怖主義，而是戰爭和革命」。

警方也起出3頁曼吉昂的手稿，紐約市警局刑事組組長肯尼（Joseph Kenny）稱曼吉昂「似乎的確對美國企業界懷有一些惡意」但沒詳細說明手稿內容。

從曼吉昂的社媒帳號內容可看出，近幾個月有跡象顯示他已與家人和親友疏遠，同時也披露他自己的健康狀況。據一名精通骨科的醫生說法，曼吉昂的X帳號上一張照片似乎是腰椎融合手術的背部X光。Goodreads個人資料顯示他一直在看有關背痛的書籍。

曼吉昂2016年從巴爾的摩的吉爾曼學院（Gilman School）畢業，這是間一年要價3萬8000美元（約新台幣123萬）的貴族男校，培育出多位聯邦參議員與州長。當年曼吉昂還以畢業生代表的身分在畢業典禮發表演說。

從吉爾曼學院畢業後，曼吉昂進入賓州大學就讀，取得工程、電腦與資科學士及碩士學位，後來還進入一個為電機與電腦工程領域頂尖學生所設的學術榮譽協會。

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在馬里蘭州，曼吉昂是一個頗負盛名的義大利裔美國家族，1977年創辦銀髮族照護的洛瑞恩健保公司（Lorien Healthcare），提供老年護理與生活輔助。曼吉昂家族在馬里蘭州埃利科特市（Ellicott City）有一處兼具spa與會議中心功能的會所，在巴爾的摩近郊還有一座鄉村俱樂部，家族旗下還有WCBM-AM廣播電台。

曼吉昂的堂兄尼諾（Nino Mangione）是共和黨籍的州眾議員，他對曼吉昂今天被捕一事不願多談。（譯者：陳亦偉）1131210