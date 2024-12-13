柬埔寨打工陷阱難根除 410名越南人遭誘騙求救

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫海防13日專電）柬埔寨打工陷阱事件持續發生，柬國警方近日在越柬邊界口岸將410名越南公民交由越南警方帶走。這些越南公民在柬埔寨賭場工作時遭到剝削，因此向柬方求救。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，越南西寧省（Tay Ninh）警方與西寧省邊防部隊及相關單位合作，於11日與12日從柬埔寨警方手中接回410名在柬埔寨非法工作與居住的越南公民。

西寧省警方表示，柬埔寨國家警察總署4日在位於柬越邊界的柴楨省（Svay Rieng）一家賭場進行行政檢查，並暫時拘留410名越南公民，柬國警方認定他們涉嫌非法工作及從事網路詐騙等違法行為。

根據越南駐柬埔寨大使館的資料，這410名越南公民大多是非法出境到柬埔寨工作，也有部分是越南的通緝犯。這些越南公民在柬國賭場工作期間因無法承受工作壓力，並遭公司和賭場剝削，因而向柬方求救。

柬埔寨將總共410名越南公民交還給越南，並在木牌（Moc Bai）國際口岸辦理手續。西寧省相關部門將繼續查明情況並將這些越南公民送回原籍地。

近年不少越南民眾被「輕鬆高薪」噱頭誘騙至柬埔寨工作，結果不僅遭到勞動剝削，甚至被毆打。2022年9月有56名越南人從柬埔寨一側逃往木牌國際口岸想要回到越南，該起事件在網路上引發熱議。（編輯：韋樞）1131213