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印尼預計特赦逾4萬名囚犯 巴布亞異議人士將獲釋

2024/12/14 16:50
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（中央社記者李宗憲雅加達14日專電）印尼總統普拉伯沃將特赦4.4萬名囚犯，其中包括因誹謗罪入獄的巴布亞異議人士。司法部長蘇普拉曼表示，特赦囚犯是基於人道考量，並解決監獄過於擁擠問題，但他強調，毒販不在特赦範圍。

雅加達郵報（Jakarta Post）報導，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）將特赦上萬名囚犯，稱其中包括毒販和巴布亞的異議人士。

司法部長蘇普拉曼（Supratman Andi Agtas）昨天表示，印尼全國約4.4萬名囚犯將可獲得特赦，藉此緩解監獄過於擁擠的情況，並補充，特赦人數約佔所有囚犯的30%左右。

蘇普拉曼指出，遭特赦的囚犯包括因誹謗和仇恨言論遭定罪的犯人，其中約有18人是因批評當局或在巴布亞省（Papua）參與示威而遭判入獄。

他說：「這是我們與巴布亞的朋友和解的方式之一。政府希望巴布亞能更為和平、平靜。」

不過，蘇普拉曼也說，目前尚未有囚犯的詳細名單，因為目前僅討論特赦囚犯的犯罪類型。他透露，特赦囚犯涵蓋患有慢性疾病的囚犯，但強調，毒犯不在特赦範圍內。

蘇普拉曼補充，普拉伯沃還建議，將還能工作的特赦囚犯納入政府的各項措施內，如參與糧食自足計劃或後備軍隊。（編輯：唐佩君）1131214

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