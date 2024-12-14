印尼前總統佐科威將被開除黨籍 未來動向備受關注

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（中央社記者李宗憲雅加達14日專電）印尼前總統佐科威卸任後動向受矚目，其所屬政黨、民主奮鬥黨近期表示將開除佐科威及其兒子、副總統吉伯朗的黨籍，主因為未支持政黨推舉候選人，導致雙方關係緊張。可能失去黨籍的佐科威，下一步動向會如何，成為討論焦點。

印尼前總統佐科威（Joko Widodo）10月卸任後的動向仍不明確，最近，他與各政黨人士和總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）見面，政治動作頻頻，而他與所屬的民主奮鬥黨的緊張關係加劇，則受外界關注。

今年2月總統選舉時，佐科威因未支持民主奮鬥黨推派的候選人，反而暗中力挺他的長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）擔任普拉伯沃的副手，導致佐科威與民主奮鬥黨分裂。

12月初，國會最大黨民主奮鬥黨表示，若佐科威不自行退黨，將正式開除他與副總統吉伯朗的黨籍。對此，佐科威卻聲稱自己仍擁有民主奮鬥黨的黨員證，遭多名資深黨員批評「無恥」，使佐科威與黨的關係更為緊張。

佐科威與民主奮鬥黨分裂後，外界紛紛猜測他下一步的政治行動，像是可能加入另一政黨。另外，他與普拉伯沃的關係也是焦點之一。

佐科威6日與總統普拉伯沃共進晚餐。普拉伯沃餐後被媒體問及是否邀請佐科威加入他所領導的大印尼行動黨（Gerindra），他表示，大印尼行動黨的大門永遠向佐科威敞開，但不能強迫佐科威加入。

此外，執政聯盟中的從業黨（Golkar）副主席伊德魯斯（Idrus Marham）也對佐科威加入該黨表示歡迎，但指出，尚未正式與佐科威討論入黨事宜。

從業黨幹部德瑞克（Derek Loupatty）上週表示，雖然佐科威沒有黨證，但已經成為從業黨的榮譽黨員，引發廣泛討論。不過，佐科威12日晚間缺席從業黨60週年慶祝活動，因此其政治動向仍然不明。

佐科威12日上午與在他任內擔任旅遊部長的桑迪阿加（Sandiaga Uno）見面。桑迪阿加是建設團結黨（PPP）資深黨員，他向媒體說，沒有計劃邀佐科威入黨，並解釋：「我沒有勇氣要求他（佐科威）入黨。」

印尼學者分析，佐科威最近動作頻頻是為了尋求各方支持，因爲他需要強大的政治力，以維護其執政成績和家人勢力，以避免遭受民主奮鬥黨的攻擊。

印尼戰略暨國際問題研究中心（CSIS）研究員尼基（Dominique Nicky Fahrizal）向中央社表示，佐科威卸任後若不具任何黨員身分，會更容易受到政治對手攻擊，他需要取得多個政黨支持，以防受到可能的攻擊。

尼基指出，民主奮鬥黨實際上已和佐科威及他的家人切斷關係，因此佐科威將可自由選擇能夠支持他實踐政治抱負的政黨聯盟。

他說，這些政黨可能是從業黨、大印尼行動黨或國民使命黨（PAN），以藉此維護吉伯朗，及佐科威的女婿、棉蘭（Medan）市長巴比（Bobby Nasution）的政治生涯。（編輯：張芷瑄）1131214