印尼與中國加強合作 學者籲勿與獨裁國家走太近

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（中央社記者李宗憲雅加達12日專電）印尼總統普拉伯沃訪中後，與中國簽訂多項合作協議。其中包括雙方同意在「兩國主張重疊海域」共同開發合作，引發學者擔憂。學者提醒印尼需警惕協議內容恐被中方利用，也有學者呼籲別和獨裁國家走太近。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）10日結束中國訪問，並與中國共同發布聯合聲明指出，兩國將強化多項合作，其中有關海事合作的內容提及，雙方同意在「兩國主張重疊海域」共同開發合作，引發印尼學者擔憂可能有害印尼主權。

印尼外交部11日對外澄清，與中國簽署聯合海事合作協議，不代表承認中國在南海主權主張，但仍有多名學者和輿論擔憂，印尼主權和國家利益可能因此受到影響。

印尼國家研究與創新署政治研究中心（PRP-BRIN）資深研究員安華（Dewi Fortuna Anwar）今天接受中央社訪問，表達她對印尼和中國的聯合聲明提及「兩國主張重疊海域」的憂心。

安華說：「這（聲明）引發巨大爭議，因為根據聯合國海洋法公約（UNCLOS），印尼與中國未存在任何海上邊界。」並補充，印尼只有和馬來西亞、越南及菲律賓擁有海上邊界，而中國並不在內。

安華認可印尼外交部很快發布新聞稿澄清，表示兩國共同開發必須合乎印尼及各國法律，其中包括1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）。但她認為，印尼政府應該對外澄清與中國沒有重疊領土的主張，以「確保對方（中國）不會利用這一點，並保持警惕」。

雅加達郵報（Jakarta Post）今天發表社論指出，印尼和中國的聯合聲明中，印尼隱晦地承認中國主張，可能足以迫使其他東協國家軟化其數十年對於領土爭端的立場，並呼籲「為了維護印尼的公信力，普拉伯沃必須對印尼與中國的合作條款保持透明，並澄清聯合聲明中的具體細節。

社論寫道，若印尼允許這種模糊性的內容，外界將更不信任政府控管爭議水域的能力，進而可能損害印尼在區域和全球的地位。

印尼國家研究與創新署（BRIN）資深研究員菲爾曼（Firman Noor）今天則向中央社指出，普拉伯沃政府與前總統佐科威（Joko Widodo）執政時一樣，對與獨裁政府建立關係感到安心，他對這點表示擔憂。

菲爾曼說：「應該要減少（與威權政府的緊密關係），若印尼需要政治夥伴，應是向民主國家學習，而不是獨裁國家。那會更好。」

菲爾曼警告，雖與獨裁國家建立關係可能會帶來經濟利益，但實質上真正能為印尼帶來多大的利益，也是需要關切的問題。

針對聯合聲明提及「兩國主張重疊海域」，菲爾曼則認為：「在某種程度上，這代表它（印尼政府）非常依賴中國。」（編輯：韋樞）1131112