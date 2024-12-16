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北海道零下20.5度成日本入冬最低溫 岩見澤積雪逾1公尺公車全停駛[影]

2024/12/16 14:25（12/16 14:59 更新）
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影片來源：STVニュース北海道

（中央社東京16日綜合外電報導）日本北海道受強烈寒流影響，鵡川町出現入冬以來日本最低的攝氏零下20.5度；岩見澤市到今天凌晨積雪已達102公分，是往年同期約3倍，造成市內公車全數停駛、2所高中臨時停課。

日本札幌電視台（STV）及北海道文化放送（UHB）報導，鵡川町今天清晨低溫達攝氏零下20.5度，是日本全境今年入冬後首度被觀測到零下20度以下低溫；札幌市也出現當地入冬以來最低溫的零下5.6度。

岩見澤市從上週開始就間歇性出現強降雪，到今天凌晨1時積雪已多達102公分，是時隔4年再度在12月中旬積雪逾1公尺。

由於除雪速度趕不上降雪，岩見澤市內兩間公車業者共15條公車路線全數停駛，2所高中也臨時宣布停課。

JR北海道公司為了確保岩見澤站的除雪及排雪作業時間，也將札幌站開往岩見澤方面的末班車時間提前。岩見澤市距札幌市約40公里，屬北海道靠日本海側地區。（譯者：黃名璽）1131216

影片來源：北海道ニュースUHB
#日本大雪
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