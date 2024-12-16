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以色列擬倍增戈蘭高地人口 土耳其批擴張疆界

2024/12/16 21:23（12/16 21:37 更新）
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以色列軍車15日在戈蘭高地駛近與敘利亞間的停火線。（路透社）
以色列軍車15日在戈蘭高地駛近與敘利亞間的停火線。（路透社）
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（中央社安卡拉16日綜合外電報導）以色列昨天通過一項計畫，意圖使定居於其占領和併吞的戈蘭高地（Golan Heights）人口倍增，土耳其今天抨擊，以色列藉此「擴張疆界」。

法新社報導，土耳其外交部發表譴責這項舉措的聲明指出：「這個決策是以色列藉由占領，達到擴張邊界目的的新階段。」

在敘利亞反抗軍攻進首都大馬士革（Damascus）後，以軍占領了聯合國監督的以敘兩國戈蘭高地

戈蘭高地小檔案

  • 地理位置：位於敘利亞西南部，約旦河谷地東側，是以色列的滑雪度假勝地，當地火山土壤肥沃，用於種植葡萄等水果。
  • 人口：高地上有30多個猶太人屯墾區中，估計有2萬居民。另外有約2萬敘利亞人，大多是德魯茲派穆斯林。
  • 主權爭議：以色列在1967年六日戰爭時從敘利亞手中奪下戈蘭高地，聲稱擁有主權。聯合國242號決議要求以色列撤離占領區，遭到拒絕。以色列1981年宣布正式併吞戈蘭高地，但未獲國際社會承認。
  • 戰略價值：1948年到1967年敘利亞控制高地時期，敘利亞砲兵經常砲轟以色列北部。以色列占領後，高地成為監測敘利亞的最佳視角，山頂可見約60公里外的敘利亞首都大馬士革。其西南臨約旦河上游的加利利湖（Sea of Galilee），是周邊乾旱地區主要水源，占以色列供水量1/3。

資料來源：BBC

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緩衝區。數日之後，以色列政府昨天通過人口倍增計畫。

土耳其外交部聲明說：「以色列此舉引發嚴重關切，因為以方違反1974年（以敘兩國簽署的）『停止衝突協議』（The Agreement on Disengagement）進入隔離區，以及朝鄰近地區推進並空襲敘利亞。」

土耳其外交部並警告，此舉將「嚴重損及」敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）垮台後，穩定敘國局勢的各項努力。

（中央社製圖）
（中央社製圖）

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室指出，以色列政府「一致通過」金額高達4000萬謝克爾（shekel，以色列貨幣單位）的「戈蘭高地人口發展計畫…此乃有鑒於戰爭和敘利亞新戰線，以及倍增人口的期盼」。

尼坦雅胡表示：「鞏固戈蘭高地，就是鞏固以色列國，而且這在此刻格外重要，我們將繼續在那裡立足、發展並定居。」

被以色列占領的戈蘭高地目前約有3萬以色列人定居，還有約2萬3000名阿拉伯人德魯士族（Druze），他們在以色列占領前就定居於此，而且大部分仍維持敘利亞國籍。

以色列自1967年開始占領戈蘭高地大多數地區，並於之後併吞這些土地，此舉未獲得國際社會大多數國家承認。

在1974年，戈蘭高地建立了緩衝區，分開以色列與敘利亞各自控制的領土，聯合國維和部隊從此駐守當地。（譯者：曹宇帆/核稿：陳正健）1131216

影片來源：FRANCE 24 English
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