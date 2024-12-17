青森縣積雪逾2公尺 日本入冬首例

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本各地近期受強烈寒流侵襲，北部靠日本海側廣泛地區持續降雪，其中位於東北地方的青森縣酸湯溫泉一帶積雪達2公尺，成為日本入冬後首例。

日本朝日電視台報導，酸湯一帶今天上午6時積雪高度達到202公分，是1995年來時隔29年再度在當年12月17日前積雪達2公尺，創當地統計史次快紀錄。

北海道電視台（HTB）報導，同樣持續降雪的北海道岩見澤市，今天積雪達116公分，是往年約3倍之多，影響所及包括市內共11所高中及國中小學停課。

由於除雪不及，大雪也衝擊當地交通。岩見澤市內4條公車路線全數停駛，鐵路部分也有包括特急在內共69個車次停駛。

札幌電視台（STV）報導，岩見澤市民面對交通因大雪癱瘓，不少人臉上盡顯疲態。

一名當地市民說，「雖然每天都是5時起床除雪，但昨天除雪太累，今天睡過頭，7時才起來除雪，真的是累壞了」。

產經新聞報導，包括東京市區等地在內的關東南部，18日深夜到19日上午止有可能降下初雪，雖然目前預測雪勢不大，不會影響當地交通，但如果真的降雪，將是較往年提早約2週出現的初雪。（譯者：黃名璽）1131217