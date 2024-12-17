因濫權破壞法治違紀遭除黨籍 佐科威：時間證明一切

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（中央社記者李宗憲雅加達17日專電）印尼國會最大黨、民主奮鬥黨日前開除佐科威、其兒子副總統吉伯朗及女婿、棉蘭市長巴比的黨籍。佐科威今天對此表示尊重該決定，並說「因事情已經過去，無法為自己辯護」。他強調「時間會證明一切」。

民主奮鬥黨（PDIP）黨主席梅嘉娃蒂（Megawati Soekarnoputri）14日簽署開除佐科威（Joko Widodo）、吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）和巴比（Bobby Nasution）的信函。

雅加達環球報（Jakarta Globe）報導，佐科威今天在梭羅市（Solo）的住所發表談話，他語氣平和地表示，雖然開除黨籍代表他與該黨長達數十年的關係已結束，但他尊重該黨決定。

佐科威說：「我尊重這個決定，我無法為自己辯護或解釋，因為事情已經過去。時間會證明一切。」

當被媒體問及是否會歸還黨證時，佐科威並未正面回應，而是含糊地笑著說：「我以前就說過，我是一人政黨。」

佐科威與民主奮鬥黨關係分裂源自於今年2月總統大選，當時佐科威沒有支持民主奮鬥黨所推派的候選人，反而暗中力挺長子吉伯朗擔任普拉伯沃（Prabowo Subianto）的副手。

羅盤報（Kompas）16日報導，民主奮鬥黨決定開除佐科威黨籍的原因共有9項，其中包括佐科威擔任總統期間的態度和行動違反黨規，以及今年總統大選時，佐科威未支持政黨推派的總統候選人，而是支持其他政黨推舉的候選人。

另外，信函中也提及，佐科威濫用權力干預憲法法院，「是破壞民族和國家的民主法治和道德倫理的開始」，並寫道，「這是違反黨紀倫理，屬嚴重違規行為」。

雅加達環球報指出，從業黨（Golkar）和普拉伯沃領導的大印尼行動黨（Gerindra）都有意延攬佐科威入黨，這顯示出，佐科威雖然失去民主奮鬥黨的支持，但他在政界仍具有一定的影響力。（編輯：高照芬）1131217