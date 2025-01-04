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印尼憲法法院取消總統提名門檻 小黨稱「民主勝利」

2025/1/4 18:56
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（中央社記者李宗憲雅加達4日專電）印尼憲法法院日前裁定，選舉法中針對正副總統提名所設的門檻，僅有利大型政黨，違憲須廢除。代表中小型政黨將來能推出人選競逐總統，未來大選可能出現更多組候選人。國會表示將修訂相關條款。

印尼憲法法院2日裁定，取消選舉法中正副總統提名門檻的條款，條款規定僅有獲得20%國會席次或得票率逾25%的政黨或政黨聯盟，才能提名總統候選人。法院認為此條款違憲須廢除。

憲法法院2日表示，「2017年選舉法」第222條牴觸印尼憲法，因此裁定相關條款無效並作廢。

這起釋憲是由印尼倡議人士及大學生向憲法法院提出，他們質疑這項條款限制選民和小型政黨的權利。

學者認為，憲法法院的裁決允許更多小黨自行推舉正副總統候選人，減少依賴大黨。

雅加達「戰略暨國際研究中心」（Centre for Strategic and International Studies）研究員阿里雅（Arya Fernandes）對這項裁決表示歡迎，因為這將允許小型政黨提名正副總統候選人，並減少它們依賴大型政黨。

雅加達郵報（Jakarta Post）今天報導，多個中小型政黨對取消總統提名門檻表示歡迎，認為裁決為印尼的民主和選舉制度帶來新氣象。

中等規模的伊斯蘭政黨─國民使命黨（PAN）在去年選舉中僅獲得7.2%的選票。該黨副主席薩勒赫（Saleh Daulay）對這項裁決表示感謝，並稱門檻限制了公民參選總統的權利。

他說：「（原規定只允許）擁有龐大政治力量的人參選（總統）。而事實證明，要獲得這樣的支持是很困難的。」

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在去年選舉中，無法獨立提名參選人的伊斯蘭繁榮正義黨（PKS）也認同這項裁決，PKS發言人哈立德（Ahmad Kholid）表示，這項裁決為印尼的選舉制度帶來「新氣象」，將使選民受益，因爲他們能在選票上獲得更多選擇。

其他在眾議院未擁有任何席位的小黨，如印尼團結黨（PSI）、印尼統一黨（Perindo）、星月黨（PBB）和烏瑪黨（Ummah）都正面看待這項裁決，並稱這項裁決是「民主的勝利」。（編輯：韋樞）1140104

#印尼
#憲法法院
#違憲
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