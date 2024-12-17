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俄首證實開發新洲際飛彈「白楊木」 擬最大射程試射

2024/12/17 21:25
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（中央社莫斯科16日綜合外電報導）俄羅斯戰略飛彈部隊司令卡拉卡耶夫今天首度證實，俄國正在開發新型戰略飛彈系統「白楊木」，計劃進行最大射程試射，且可能加強試射以因應外部威脅日益升高。

路透社報導，卡拉卡耶夫（Sergei Karakayev）明確警告，如果俄羅斯認為自身安全受到威脅，勢必有所回應，並稱俄國計劃以最大射程試射飛彈，作為測試新系統一環。

官媒俄羅斯新聞社（RIA）引述卡拉卡耶夫接受軍方官媒「紅星報」（Krasnaya Zvezda）專訪的報導，指他說：「就射程而言，沒有地方是我們的飛彈打不到的。」

他補充道，如果外部威脅升高，俄方可能會增加測試先進飛彈武器的強度。

卡拉卡耶夫還首度公開證實，俄羅斯正在開發新型洲際彈道飛彈系統「白楊木」（Osina），並稱將「白楊木」及其他新型飛彈系統投入戰鬥是當務之急。

他提到，類似俄羅斯新型中程極音速彈道飛彈「榛果樹」（Oreshnik）的飛彈系統也即將完成開發，但他並未透露更多細節。俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）今天宣布，俄國很快就會量產「榛果樹」。

卡拉卡耶夫談到，俄羅斯的新國家軍備發展計畫，將考慮俄國發展戰略性攻擊武器的各種選項，也會考量美俄兩國簽署的「新戰略武器裁減條約」（New START）於2026年到期後，美國可能採取的類似舉措。

根據卡拉卡耶夫，莫斯科與華府如果安排試射洲際彈道飛彈，會提前向對方示警。

他說道：「若計劃進行任何洲際或潛射彈道飛彈試射，俄羅斯聯邦至少會提前24小時告知美方。」

他繼續說：「美國也會提供類似資訊。這類通知應包含計劃發射日期、地點及飛彈彈頭墜落區。」（譯者：曹宇帆/核稿：洪培英）1131217

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