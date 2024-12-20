尹錫悅尚未接收通知 韓憲法法院將決定是否視作送達

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（中央社記者廖禹揚首爾20日專電）韓國總統尹錫悅因「12.3緊急戒嚴事件」遭國會表決彈劾，憲法法院正就此案準備審理，但寄送給尹錫悅的相關文件通知仍無人收件，法院預估23日將宣布是否直接視作送達。

韓國憲法法院今天表示，寄送給尹錫悅的文件與昨天相同，仍是「未送達狀態」，負責的大法官已經將目前情況轉知大法官全員，正在進行相關討論，但無法公開詳細內容。

憲法法院預計在23日宣布是否改採以發送時間點為準的發送原則，將文件放在寄件地、透過職員轉達，或是直接公告2週後生效等等方案。

憲法法院16日就向相關人員發送接受彈劾審判通知、答辯書及意見書要求、準備程序期限通知及出席要求等文件，但透過郵寄、親送、電子公文方式寄送給尹錫悅的文件，至今都未被收件。

其中郵寄到總統官邸的文件被「警護處拒絕收件」，送到總統辦公室的文件則因「收件人不在」無法簽收。據悉，尹錫悅近日並無特別行程，都在位於漢南洞的官邸內。

憲法法院目前將尹錫悅彈劾案第一次辯論準備期限訂為27日，原則上不會變動，但若尹錫悅至27日當天仍未選定法律代理人或缺席，相關時程難免受到影響。（編輯：唐佩君）1131220