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日智庫：日本人均名目GDP今年將被台灣超越

2024/12/20 20:22（12/20 21:39 更新）
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圖為日圓。（中央社檔案照片）
圖為日圓。（中央社檔案照片）
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（中央社東京20日綜合外電報導）日本經濟新聞報導，日本經濟研究中心估算，今年日本的人均名目國內生產毛額（GDP）將被台灣追過，且2035年前難反超，原因包括日圓兌美元貶值和日本經濟成長緩慢。

日經中文網報導，日本2021年人均名目GDP為4萬158美元，較台灣高出22%；但到了去年已降至3萬3935美元，僅比台灣的3萬2409美元高出5%。

而根據日本經濟研究中心18日公布的最新預測，台灣將於今年反超日本。

另一方面，日本2021年人均名目GDP雖仍較韓國高出7%，但韓國今年對其GDP數據進行回溯修正，使其2022年人均名目GDP較原本數據上修約5%後，已在這一年超越日本。

報告指出，這些情況受到匯率的影響顯著。以今年來看，日圓、韓元及新台幣兌美元匯價均走貶，但日圓貶值最多，從年初到11月下旬總計貶值約10%。

另一項原因是日本經濟成長緩慢。日本經濟研究中心指出，日本今年實質成長率預測將減少0.3個百分點，歸咎於汽車認證違規問題和物價上漲。在亞太18個國家和地區中，日本將是唯一出現成長下滑的經濟體。

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根據日本經濟研究中心估算，整個2020年代，日本的勞動生產率將會大幅低於韓國和台灣。這也使得預估日本人均名目GDP回頭反超韓台的時間均明顯延後。

日本經濟研究中心去年12月公布的預測認為，日韓人均名目GDP高低將在2031年反轉，日本與台灣也將在2033年出現反轉。但最新預測是，2035年之前，韓台人均名目GDP都不會再被日本超越。（編輯：洪啓原/核稿：張正芊）1131220

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