教宗年度耶誕文告 再批以色列空襲加薩「殘酷」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社梵蒂岡21日綜合外電報導）羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天發表年度耶誕文告時，再次譴責以色列對加薩走廊（Gaza Strip）發動的空襲，教宗表示「這是殘酷的行為，而不是戰爭」。

路透社報導，教宗方濟各曾籲請國際社會應調查以色列在加薩的軍事行動，是否對巴勒斯坦人民構成種族滅絕。以色列官員昨天在義大利媒體發表公開信，對此予以嚴斥。

方濟各今天向負責梵蒂岡各部門事務的紅衣主教發表年度耶誕文告，其中似乎提及以色列昨天對加薩走廊發動的空襲；這起攻擊造至少25名巴勒斯坦人死亡。

教宗表示，「就在昨天，兒童遭到轟炸。這是殘酷的行為，而不是戰爭。我想說出這句話，因為它觸動人心。」

方濟各身為全球14億天主教徒的領袖，通常會在衝突中謹慎選擇立場，但他近來更加直言不諱談到以色列對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）採取的軍事行動。

教宗在上月出版的新書摘錄中表示，一些國際專家認為，「正在加薩發生的事，具有種族滅絕特徵」。

以色列僑民事務部長奇克里（Amichai Chikli）昨天在義大利媒體「頁報」（Il Foglio）發表一封不尋常的公開信，信中嚴厲批評教宗的言論，並表示教宗此言形同「輕描淡寫」種族滅絕一詞。

以色列外交部則說，以色列正在抵抗哈瑪斯的暴行，像是哈瑪斯「躲在兒童背後，試圖謀殺以色列兒童」，以及脅持並虐待100名人質等。

教宗還說，耶路撒冷拉丁禮宗主教皮扎巴拉樞機（Pierbattista Pizzaballa）昨天試圖進入加薩走廊探望當地天主教徒，但遭拒絕入境。宗主教辦公室告訴路透社，無法對教宗提到有關宗主教遭拒絕入境一事發表評論。

以色列當局表示，加薩戰爭始於2023年10月7日，當時哈瑪斯領導的巴勒斯坦武裝分子突襲以色列南部，造成1200人死亡，其中大多是平民，並且脅持逾250位民眾帶回加薩當作人質。（譯者：屈享平/核稿：洪啓原）1131222