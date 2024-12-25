美國大型銀行控告聯準會 聲稱年度壓力測試不透明

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（中央社紐約24日綜合外電報導）以美國大型銀行為首的銀行業團體今天遞狀指控美國聯邦準備理事會（Fed）年度壓力測試作法「不透明」，不利於經濟成長。

美國銀行業遊說機構銀行政策研究所（Bank Policy Institute）表示：「多年來，我們不斷強調有關壓力測試架構和改革必要性的嚴重疑慮。」

法新社報導，聯準會自2008年全球金融危機後推動銀行改革，對銀行實施壓力測試。以銀行政策研究所為首的聯盟成員，包括美國全國商會（US Chamber of Commerce）、美國銀行家協會（American Bankers Association）、俄亥俄州銀行員聯盟（Ohio Bankers League）等，對聯準會的壓力測試提出挑戰。

大型銀行認為2008年全球金融危機後的資本要求過高，對有貸款需求的業者造成傷害。

銀行政策研究所指出：「當前不透明的制度、加上缺乏針對全球市場衝擊和營運風險要求的明確標準，持續產生不正確、波動性和過度的資本要求，導致放款和經濟成長萎縮。」

聯準會未立即回應置評要求。

聯準會23日宣布諮詢公眾意見計畫，尋求公眾就提高壓力測試透明度的大幅改革，以及降低資本緩衝要求波動性表達看法。

銀行政策研究所所長貝爾（Greg Baer）表示，該所樂見聯準會邁向透明度和問責的第一步，但該所認為「有必要提告以維護我們的合法權益」。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1131225