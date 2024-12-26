美國聯航飛夏威夷班機降落 輪艙發現偷渡客遺體

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（中央社檀香山25日綜合外電報導）美國聯合航空公司（United Airlines）今天表示，一架班機今天降落於夏威夷毛伊島（Maui）後，在飛機輪艙中發現一具遺體。

根據聯航網站，昨天下午，從芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）起飛的聯航202班次客機降落於卡胡魯伊機場（Kahului Airport）時，在裝有飛機起落架的其中一個輪艙內發現這具遺體。聯航沒有提供關於這名死者的進一步細節。

路透社報導，聯航說：「輪艙只能從飛機外部進入。目前還不清楚這個人是如何或何時進入輪艙。」

聯航表示正在配合有關當局調查。美國聯邦航空總署（FAA）沒有立即回應置評要求。

溜進飛機未加壓輪艙與貨艙的偷渡客，可能面臨攝氏零下50度到零下60度的低溫以及缺氧。大多數藏身飛機輪艙偷渡的致死率很高，但還是有些人倖存下來。

去年，一架阿爾及利亞航空公司飛機降落巴黎後，在起落架艙發現一名還存活的偷渡客。

2022年1月，一架盧森堡貨運航空公司（Cargolux）貨機從非洲飛抵阿姆斯特丹史基普機場（Schiphol Airport）後，在前輪區域發現一名還活著的偷渡客。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1131226