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蒲亭：斯洛伐克願當俄烏和談東道主 俄國不反對

2024/12/27 06:09
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（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天表示，斯洛伐克願意做為俄國與烏克蘭和談的「平台」。斯洛伐克是歐盟與北大西洋公約組織（NATO）成員國，但自去年秋天起已停止軍援烏克蘭並呼籲和談。

法新社報導，蒲亭（Vladimir Putin）在一場電視轉播的記者會中說，斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）表示，「假如要協商，他們很樂意提供他們的國家做為平台」。

蒲亭並稱俄國「不反對」這項提案，並讚揚斯洛伐克的「中立立場」。

費佐是少數仍與克里姆林宮（Kremlin）維持關係的歐洲領袖之一，他22日在俄國首都莫斯科會見蒲亭。

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費佐指控烏克蘭阻撓斯洛伐克取得其高度仰賴的俄國天然氣。烏克蘭方面已表示，允許俄國天然氣過境烏國輸入歐洲的合約今年底到期後將不再續約，各方迄今仍未找到合適替代方案。

蒲亭聲稱，烏克蘭人「已在透過終止供應我國天然氣的合約來懲罰歐洲」，且新合約沒辦法在「3、4天內」簽訂。但蒲亭暗示他準備供應天然氣給歐盟，可能會經由過境波蘭的亞瑪－歐洲（Yamal-Europe）輸氣管。（譯者：楊昭彥）1131227

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