比亞迪巴西建廠捲奴役爭議 中國稱正核實情況

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（中央社台北27日電）巴西勞動當局日前表示，中國電動車巨擘比亞迪在巴西建廠工地的中國工人是人口販運受害者。對此，中國外交部今天表示「正在核實有關情況」。

綜合陸媒報導，中國外交部發言人毛寧下午在例行記者會回應媒體說，中國與巴西保持著溝通，正在核實有關情況。

巴西勞動檢察官辦公室（Labor Prosecutor's Office）27日表示，比亞迪在巴西建廠工地的中國工人是人口販運受害者。

巴西勞動檢察官辦公室在與比亞迪和承包商金匠集團（Jinjiang Group）代表會面後發出聲明說，兩家公司已同意協助在飯店安置相關的163名工人，直到達成終止合約的協議為止。

巴西是比亞迪最大海外市場，這家中國電動車大廠在當地捲入的爭議愈演愈烈。

巴西勞動檢察官辦公室在稍早前的23日聲明中表示，163名中國籍工人在東北部巴伊亞州（Bahia）獲救。這些工人被置於「有辱人格」的環境，且遭建設公司扣住護照和薪資，有工人被迫睡在沒有床墊的床上，一名工人甚至連續工作25天。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1131227