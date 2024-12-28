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德里雨不停 刷新101年來12月單日降雨紀錄

2024/12/28 15:37
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（中央社記者李晉緯新德里28日專電）印度德里陰雨綿綿，氣象單位表示，截至今天上午8時30分，德里24小時內降下41.2毫米的雨量，創下當地101年來，在12月的單日雨量新高紀錄。

印度氣象局（IMD）表示，德里12月的單日最高降雨紀錄，是1923年12月3日的75.7毫米。

印度新聞信託社（PTI）報導指，一名氣象單位的官員表示，過去24小時降下41.2毫米的雨，讓今年12月的累積降雨量，成為1901年有紀錄以來的史上第5高。

新德里電視台（NDTV）提到，今天德里將持續降雨，氣溫也會持續下滑到攝氏13度，但拜持續降雨所賜，德里的空氣品質獲得改善，空氣品質指標（Air Quality Index, AQI）為179，屬「適中」等級。

AQI分為6級，0至50為「佳」、51至100為「滿意」、101至200為「適中」、201至300為「差」、301至400為「極差」、401至500為「嚴重」。

德里10月後因鄰近區域焚燒稻稈，加上節慶施放爆竹、煙火，及天氣轉涼後，許多民眾在戶外時生火取暖，讓空氣品質始終不佳，直到這波雨勢來襲，才讓空汙情況減緩。

今日印度（India Today）指出，連日的雨勢讓德里許多地方出現淹水的情況，部分地區出現道路毀損，導致交通壅塞的情況發生。

印度氣象局預測，由於德里週末恐將持續有雨，德里的最高溫不會超過攝氏16度，最低溫將落在攝氏12度。（編輯：唐佩君）1131228

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