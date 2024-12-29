藏身處遭斷電 委國反對派：阿根廷大使官邸成監獄

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（中央社卡拉卡斯28日綜合外電報導）委內瑞拉5位反對派成員自3月起為躲避逮捕命運而藏身在首都卡拉卡斯（Caracas）的阿根廷大使官邸，如今其中1位成員說，他們的藏身之處已成了「監獄」。

路透社報導，委國反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）的顧問梅達（Magalli Meda）在社群網站X發文說，阿根廷大使官邸已1個多月無電可用。

她寫說：「這觸犯了我們的人權，這成了使館監獄。」

委內瑞拉政府宣稱，他們之所以採取斷電之舉，是因為這個地址欠繳電費。

這5位反對派成員自今年3月遭當局下達逮捕令以來，便一直藏身在官邸。

委內瑞拉7月舉行的爭議性大選中，現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）以及反對派候選人龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）雙雙宣稱勝選。反對派已提出他們勝選的計票細節，馬杜洛則無。

龔薩雷茲自此出逃至西班牙，而被禁止投入7月總統大選的馬查多則躲藏至今。

阿根廷和秘魯採支持反對派勝選的立場，因而與馬杜洛政府發生外交摩擦。此後，巴西接管了阿根廷和秘魯駐委國大使館的運作。

梅達說：「沒有大使來到這間大使館。一個也沒有。他們試過了嗎？一定有人會想嘗試看看吧？」（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1131229