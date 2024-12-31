幫派暴力猖獗 千里達及托巴哥宣布進入緊急狀態

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（中央社西班牙港30日綜合外電報導）位於加勒比海的島國千里達及托巴哥共和國鑑於犯罪集團涉入的凶殺案暴增，今天宣布進入緊急狀態。這項措施允許警方於未來兩天，可在沒有搜索令與逮捕令的情況下逕行執法。

法新社報導，千里達及托巴哥總理羅利（Keith Rowley）辦公室發布聲明表示：「警政署向國家安全委員會提出報告，示警犯罪活動日益嚴重威脅公共安全，政府在此考量下宣布全國進入緊急狀態。」

檢察總長楊恩（Stuart Young）指出，千里達及托巴哥12月發生61起凶殺案，全年累計已達623起，已超越前兩年的紀錄。該國2023年與2022年分別發生577與599起凶殺案。

楊恩在首都西班牙港（Port of Spain）的記者會上說明，緊急狀態的實施不包含宵禁和限制民眾行動，以儘可能減少對於經濟活動的影響。

楊恩也指出，如果獲得法官批准，警方在沒有法院命令的情況下進行搜查與逮捕行動，實施的期間可能會延長至多達7天。

國家安全部長海因茲（Fitzgerald Hinds）在這場記者會中指出，暴力凶殺案急遽增加，對於這個人口140萬的國家來說有如「流行病」一樣蔓延，截至本月26日，全國今年已爆發551起槍擊案。

而最近發生的暴力事件，包含一名男子本月28日離開西班牙港一處警局後遭到槍殺。次日，千里達島（Trinidad）一處城鎮拉文蒂爾（Laventille）也發生一起槍擊案，導致5人喪命。

千里達及托巴哥2011年也因為相同原因而宣布進入緊急狀態，不過當時僅限於犯罪「熱點」區域。（譯者：楊惟敬/核稿：嚴思祺）1131231