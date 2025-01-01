無畏刺骨低溫大雨 數萬人齊聚紐約時報廣場迎2025

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（中央社紐約1日綜合外電報導）數以萬計來自世界各地的狂歡民眾跨年夜這天冒著刺骨低溫與徹夜大雨，齊聚美國紐約著名地標時報廣場（Times Square），共同迎接2025年到來。

綜合法新社與美聯社報導，當重達5.4公噸、由2688片三角形水晶玻璃嵌板組合而成的水晶球沿著桿子緩緩降下時，現場群眾歡呼聲此起彼落，情侶們互相擁吻慶祝新年。

這次跨年慶祝活動還邀請美國著名女子音樂組合TLC與強納斯兄弟樂團（Jonas Brothers）帶來音樂表演。

來自紐約州長島（Long Island）的民眾歐諾福（Tommy Onolfo）表示：「這是世上最大的派對，沒有其他地方比時報廣場更適合迎接新年。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1140101