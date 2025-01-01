揮別2024 歐洲煙火慶典迎新年、韓國哀戚悼空難

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（中央社台北1日綜合外電報導）全球多地城市陸續揮別2024年、迎接2025年，有些地方以展現當地文化與傳統的慶祝活動為持續衝突與政治動盪的一年畫下句點，也有些地方懷抱別樣情緒跨入新年。

美聯社整理多座城市的跨年活動：

●義大利

羅馬的跨年慶祝活動因羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）啟動「禧年」（Holy Year）而更具吸引力。「禧年」是每25年舉行一次的慶典，2025年預計將吸引約3200萬名朝聖者前往羅馬這座永恆之城。

教宗跨年夜這天在聖伯多祿大教堂（St. Peter’s Basilica）舉行晚禱，並將在元旦當天主持彌撒，預計他將再次呼籲烏克蘭及中東地區實現和平。

●法國

巴黎以香榭麗舍大道（Champs-Elysees）上的傳統倒數及煙火盛況，為重要的2024年畫下句點。

法國首都巴黎今年7月到9月舉辦夏季奧運與帕拉林匹克運動會（Paralympic Games），兩場盛事帶來歡樂、四海一家精神與令人驚歎的體育成就，也代表巴黎在2015年蓋達組織（Al-Queda）及伊斯蘭國（Islamic State）發動死傷慘重的恐攻後，邁向復甦的另一個里程碑。

●英國

在倫敦，泰晤士河（River Thames）沿岸施放煙火秀，市中心則有上萬名表演者參與遊行迎接新年到來。在泰晤士河畔兩側的摩天輪「倫敦眼」（London Eye）和「大笨鐘」（Big Ben）為背景襯托下，五彩斑斕的煙火更顯絢爛。

然而，暴風雨卻影響著英國其他地區，蘇格蘭愛丁堡（Edinburgh）的跨年夜街頭派對、花園音樂會和城堡煙火秀等慶祝活動均取消。

●韓國

在濟州航空（Jeju Air）一架班機在務安國際機場發生空難，造成179人罹難後，韓國上下正處於全國哀悼期，各大慶祝活動不是削減規模就是取消。

●敘利亞

在敘利亞，總統阿塞德（Bashar Assad）遭推翻後，敘利亞人對新的一年雖表達了希望，卻也充滿不確定性。

34歲律師艾約布（Maram Ayoub）在首都大馬士革（Damascus）告訴法新社：「我們今年因為安全情況考量而不太敢外出，但我們決定克服自身恐懼。」

●紐西蘭

紐西蘭是全世界首個迎來新年的國家之一，而奧克蘭市（Auckland）則是首個喜迎新年的全球主要城市。在午夜鐘聲敲響後，奧克蘭市地標天空塔（Sky Tower）隨即展開煙火秀，慶祝2025年的到來。

●澳洲

澳洲雪梨港灣大橋（Sydney Harbour Bridge）投射倒數畫面，在午夜到來時，雪梨市響起音樂聲，煙火照亮夜空。雪梨歌劇院（Sydney Opera House）也在午夜時分，點燃了壯麗煙火。

澳洲東海岸喜迎2025年，估計光在雪梨就有100萬人觀賞壯觀煙火表演。（譯者：李佩珊、蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140101