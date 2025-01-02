美國玫瑰花車遊行橘高校亮相 B-2匿蹤戰機衝場

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（中央社記者林宏翰洛杉磯1日專電）加州新年盛會玫瑰花車遊行今天清晨舉行，美軍B-2匿蹤轟炸機低空飛過75萬人聚集的街道，來自日本的行進樂隊「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部也亮麗登場。

第136屆玫瑰花車遊行（Rose Parade）今天早晨在洛杉磯郊區的巴沙迪納（Pasadena）舉行，遊行路線全長約9公里，數十組的大型花車、行進樂隊與馬術隊伍登場，主辦單位估計沿途觀眾超過75萬人。

今年玫瑰花車遊行的主題是「最好的一天」（Best Day Ever）。早晨8時在攝氏8度的低溫下，美軍B-2匿蹤戰機低空飛過滿是人潮的街道，為遊行揭幕。

早在遊行開始前，路線兩旁已聚集大批人群，許多家庭一家老小裹著毛毯與棉被，有的人帶著暖爐，前一天晚上就在街邊占位子。這幅露宿街頭跨年的景象，成了每年玫瑰花車遊行的傳統。

玫瑰花車遊行的大型花車高度達2、3層樓，最大特色在社區志工的參與下，花車上各式各樣的色彩與裝飾，全都是天然的花卉、種子黏貼而成，凸顯社區參與和崇尚自然。

今年的玫瑰花車遊行有24組行進樂隊，樂隊和旗隊的演出穿插在大型花車之間，為現場帶來活潑氣氛。日本京都的橘高校行進樂隊第3度參與玫瑰花車遊行。

包括日本在內，本屆玫瑰花車遊行還有墨西哥、巴拿馬、丹麥等國際行進樂隊參與。台灣的北一女中在2023年也曾在玫瑰花車遊行登場。

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橘高校這次組成191人龐大隊伍參與玫瑰花車遊行，其中109人是在校生、82名是畢業不久的校友。正式登場之前，橘高校還參加了行進樂隊嘉年華（Bandfest）、一場慈善音樂會，跨年夜在迪士尼樂園遊行。

「洛杉磯時報」報導，橘高校此行為了讓學生體驗美國生活，提前安排樂隊成員分散寄宿在加州當地家庭，趁空檔參觀景點或購物。玫瑰花車遊行結束之後，學生隔天就將回到日本，準備考試。（編輯：唐佩君）1140102

美國加州的新年盛會玫瑰花車遊行邁入136屆，遊行路線全長9公里，主辦單位估計沿線觀眾人數達75萬人。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年1月2日