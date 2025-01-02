美國科技股帶動 全球500大富豪身價超過10兆美元

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（中央社紐約1日綜合外電報導）彭博報導，世界最有富有的500人在2024年財富大增，在馬斯克、祖克柏及黃仁勳等科技大老身家大漲帶動下，全球最富有500人的財富總額已超過10兆美元。

根據彭博（Bloomberg），美國科技股勢不可擋的漲勢，對特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、Meta執行長兼臉書（Facebook）創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）及輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的財富增長起了重要作用。

此外，美國科技股漲勢也使甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison）、亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、戴爾（Dell）創辦人戴爾（Michael Dell）、谷歌（Google）共同創辦人佩吉（Larry Page）及布林（Sergey Brin）身價水漲船高。

在2024年，光是上述8名科技大老的財富就大增6000億美元。不過，在全球富豪榜稱霸的仍是馬斯克。他因不遺餘力支持美國總統當選人川普（Donald Trump）的選戰，被稱為「第一麻吉」（first buddy）。

馬斯克受益於與川普關係密切，旗下特斯拉、美國太空探索科技公司（SpaceX）及人工智慧（AI）新創公司xAI等企業市值大增。

整體而言，全球最富有這群人得益於2024年美股漲勢。截至去年12月30日，美國科技股在「七巨頭」帶動下，標普500指數全年漲幅為24%。

根據世界銀行（World Bank）彙編的數據，這群富豪財富規模已相當於德國、日本和澳洲2023年的國內生產毛額（GDP）總和。（譯者：陳正健）1140102