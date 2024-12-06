全球億萬富豪財富10年來倍增 台灣富豪人數亞太第4

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（中央社蘇黎世5日綜合外電報導）瑞士銀行表示，過去10年來億萬富翁總財富飆升121%，達14兆美元，其中科技億萬富翁財富成長最快。台灣新增1名億萬富豪，總數來到47人為亞太區第4多，僅次中國、印度與香港。

法新社報導，全球最大財富管理機構之一的瑞士銀行（UBS）表示，過去10年來，以美元計算的億萬富翁人數從1757人增至2682人，並在2021年達到高峰，有2686名億萬富翁。

瑞銀追蹤全球富豪財富的2024年「億萬富豪報告」（Billionaire Ambitions）發現，過去10年間，億萬富翁績效超越全球股市。

從2015年到2024年，億萬富翁總財富增加121%，從6.3兆美元增至14兆美元，MSCI明晟全球指數（MSCI AC World Index）則上漲73%。

2024年，約有268人首次成為億萬富翁，其中60%是企業家。瑞銀表示：「今年新增的億萬富翁大多是白手起家。」

科技億萬富翁的財富成長最快，其次是工業界富豪。全球科技億萬富翁的財富從2015年的7889億美元增至2024年的2.4兆美元。

瑞銀表示：「在早期，新億萬富翁將電子商務、社群媒體和數位支付商業化；而近年來，他們促成生成式人工智慧（AI）爆發，同時也發展網路安全、金融科技、3D列印和機器人技術。」

這份報告發現，自2020年以來，由於中國億萬富翁財富縮水，全球成長趨勢有所放緩。從2015年到2020年，全球億萬富翁財富年增率為10%，但自2020年以來，成長率已降至1%。

與此同時，億萬富翁移居頻率日益升高，自2020年以來已有176人移居他國，其中瑞士、阿拉伯聯合大公國、新加坡和美國是熱門目的地。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1131206