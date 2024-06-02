2024全球前20大黃金儲備國 台灣高居12名

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（中央社紐約1日綜合外電報導）世界黃金協會最近公布今年第1季黃金儲備最新排名，前3名依序是美國、德國、義大利，台灣則擠進前20，以423.63公噸，約282.25億美元（新台幣9160億元）排名12。

黃金儲備對一國的經濟穩定至關重要，近幾年，由於經濟不確定性不斷增加，對黃金儲備的需求也持續提升，是各國避險首選資產之一。

「富比世」（Forbes）報導，世界黃金協會（World Gold Council）整理出2024年第1季各國黃金儲備前20大排名，美國第1，擁有8133.46公噸黃金儲備、約5790億美元（約新台幣18兆元）；德國居次，擁有3352.65公噸黃金儲備、約2386億美元（約新台幣7.7兆元）；義大利排行第3，擁有2451.84公噸黃金儲備、約1745億美元（約新台幣5.6兆元）。

4到10名依序為法國（2436.88公噸）、俄羅斯（2332.74公噸）、中國（2262.45公噸）、瑞士（1040公噸）、日本（845.97公公噸）、印度（822.09公噸）和荷蘭（612.45公噸）。

11至15名為土耳其（570.30公噸）、台灣（423.63公噸）、葡萄牙（382.63公噸）、波蘭（359.89公噸）、烏茲別克（357.69公噸）。

16至20名依序為沙烏地阿拉伯（323.07公噸）、哈薩克（310.62公噸）、英國（310.29公噸）、黎巴嫩（286.83公噸）、西班牙（281.58公噸）。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130602