Fed偏好通膨指標 美國4月核心PCE月增0.2%符預期
2024/5/31 22:04（5/31 22:23 更新）
（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國商務部今天公布數據顯示，美國聯邦準備理事會（Fed）偏好的通膨指標、個人消費支出物價指數（PCE）在4月年增2.7%，核心PCE月增0.2%，都符合市場預期。
法新社報導，美國商務部的聲明指出，美國4月PCE指數年增2.7%，月增則是0.3。
上述數據跟道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）和「華爾街日報」（The Wall Street Journal）訪調經濟學者預估的中位數相符，4月PCE指數的年增幅和月增幅也都與3月數據相同。
去除波動較大的食品和能源價格後，美國4月核心PCE年增2.8%，月增0.2%，同樣符合市場預期，（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1130531
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