本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
聯準會
新聞專題
聯準會1/300
首頁 / 國際

美國4月躉售物價漲幅高於預期 恐不利聯準會降息

2024/5/14 22:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）根據美國政府今天公布的最新數據，4月美國躉售物價加速上漲，且漲幅高於預期，歸咎於服務成本大增。

法新社報導，這提供了更多證據，證明美國聯邦準備理事會（Fed）打擊通貨膨脹行動距離結束仍然遙遠，並很可能導致美國中央銀行將政策利率維持在目前水準的時間，比外界原先認為的更久。

美國勞工部今天公布，4月生產者物價指數（PPI）較前月上漲0.5%，比3月下修後的萎縮0.1%明顯攀升，也高於Briefing.com提供的市場預期漲幅0.3%。

與去年同月相比，美國4月PPI更上漲2.2%，達到1年來最高水準。

美國勞工部指出，4月PPI漲幅的近3/4，來自服務價格指數揚升0.6%，而這部分漲價主要來自投資組合管理。

美國躉售貨物價格也由3月的萎縮轉為4月的明顯上漲，歸咎於能源成本增加。（譯者：張正芊）1130514

#PPI
#法新社
#美國
#美國勞工部
#降息
#通膨
#聯準會
聯準會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
投資人等待美國通膨數據 亞股收盤走勢分歧
172.30.142.86
更多編輯台推薦新聞：